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‘Dünyanın en saçma binası’nın yıkımı başladı

Kahramanmaraş'taki 18 katlı İl Özel İdare binasının yıkımına başlandı

10 Ocak 2022 14:03

Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı İl Özel İdare binasının yıkımına başlandı.

Trabzon Caddesi’nde 1994 yılında yapılan Kahramanmaraş İl Özel İdare binası, gerek mimari yapısı, renkleriyle kentin simgesi haline geldi.

Şehrin birçok noktasından görülmesi nedeniyle insanların merkezdeki bir adresi tarif ederken kullandıkları ilk yol olan ve Kahramanmaraşlıların ‘Sarı bina’ olarak adlandırdıkları binanın ünü Türkiye’yi de aştı. İnternet arama motoru Google’a ‘Dünyanın en saçma binası’ yazılıp, görsellerde arama yapıldığında ilk sırada çıktı. 2019 yılında binanın yıkılmasına karar verildi.

Kasım ayında düzenlenen ihaleyi 6 milyon 600 bin lira teklifle kazanan müteahhit firma, binanın yıkımına başladı. Şartnameye göre 4 ayda planlanan yıkım için belediyenin kasasından para çıkmayacak. İhaleye göre binadan çıkacak tüm çelik, demir gibi geri dönüşümü mümkün hurdalar müteahhit firmanın olacak.

Kaynak: DHA

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