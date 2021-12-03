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Dünyanın en insansı robotu Ameca'nın görüntüleri viral oldu

Ameca, detaylı yüz ifadeleri sebebiyle viral oldu

03 Aralık 2021 10:10

T24 Video Haber Merkezi

Engineered Arts tarafından geliştirilen insansı robot Ameca, detaylı yüz ifadeleri sebebiyle viral oldu.

YouTube üzerinden paylaşılan videoda robotun farklı mimikler sergilediği görülüyor.

Kısa klipte robotun şaşırmış bir ifade sergilediği, kaşlarını kaldırdığı, hafifçe gülümsediği ve ilgili bir şekilde mekanik kolunu incelediği görülüyor. 

YouTube'da 100 binden fazla insan tarafından izlenen videonun altında sosyal medya kullanıcıları, robotun ifadeleri karşısında şaşkınlıklarını belirten yorumlar yaptı.

Engineered ArtsAmecainsansı robotDünyanın en insansı robotu

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