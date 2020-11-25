Dünyanın en derin yüzme havuzu hizmete girdi

Dünyanın en derin yüzme havuzu Polonya'nın Mszczonow kasabasında hizmete girdi. 8 bin metreküp suyun bulunduğu, 45 metre derinliğindeki havuzda dalış yapmanın fiyatı 379 Polonya zlotisi (795 TL). Profesyonel dalgıçlar kadar amatörlerin de hizmetine açık olan tesis, misafirlerine havuz içi manzaralı otel odalarında konaklama imkanı da sunuyor.

Genel derinliği 20 metre olan havuzda bulunan tüp şeklindeki bölümle 45 metre 40 cm derinliğe inilebiliyor. Neredeyse 15 katlı binanın yüksekliğine eşit olan bu derinlik profesyonel dalgıçlara antrenman yapma olanağı sağlarken, amatörlere de eğitmen gözetiminde ilk dalışlarını gerçekleştirme imkanı sunuyor.