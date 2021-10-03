Dünyanın en büyük resimli kitabı Nijerya'da tanıtıldı

Nijerya'nın 1960 yılında bağımsızlığını kazanmasından bugüne kadar olan dönemi kapsayan kitap, ülke tarihi, halkı, kültürü, geleneksel kurumları, manzaraları, tarlaları, büyüleyici şelaleleri, denizleri ve diğer pek çok detaya ilişkin ayrıntılı bilgi içeriyor.

Kitabın yapımında 60'dan fazla kişi çalıştı

Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed yaptığı açıklamada, yeni kitabın Nijerya'daki kültür turizmine ivme kazandıracağını belirtti. Muhammed, "Omoboriowo, ülkemizin zengin kültürel mirasını gözler önüne seren bu kitapla, kültür turizmi adı verilen turizm alanına giriş yaptı. Bu da, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından, ziyaretçinin temel motivasyonunun, bir turizm noktasındaki somut ve somut olmayan kültürel zenginlikleri veya ürünleri öğrenmek, keşfetmek, deneyimlemek ve tüketmek olduğu bir tür turizm faaliyeti diye tanımlanıyor" dedi.