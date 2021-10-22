Dünyanın en büyük dönme dolabı Dubai’de açıldı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde dünyanın en büyük dönme dolabının açılışı görkemli bir törenle yapıldı.

Dubai kentindeki Bluewaters Adası’nda inşa edilen "Dubai'nin Gözü (Ayn Dubai)" adlı dönme dolabın açılışı yapıldı. Dün gerçekleştirilen açılış töreninde görkemli havai fişek gösterisi büyük beğeni topladı. "Dubai'nin Gözü" adlı dönme dolap, kapsül şeklinde 48 klimalı kabinden oluşuyor. Bin 750 kişiye aynı anda hizmet verebilen en az 250 metre yüksekliğindeki dönme dolap, yaklaşık 38 dakika sürecek her turda 360 derecelik kesintisiz şehir manzarası sunuyor. Ziyaretçiler, şehrin manzarasıyla gün batımının tadını çıkarırken yemek ve alışveriş gibi aktiviteleri de gerçekleştirebilecek.