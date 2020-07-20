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Dünyanın dört bir yanından 17 bin 572 müzisyenle sanal koro oluşturuldu

20 Temmuz 2020 10:42

Grammy ödüllü Eric Whitacre, yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle rekor katılımcıyla sanal koro oluşturdu. Dünyanın dört bir yanından 17 bin 572 müzisyenin sesi birleştirildi.

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