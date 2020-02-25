Dünyanın 8. harikası Nemrut Dağı’nda kar manzarası havadan görüntülendi

Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen, heykelleriyle ünlü Nemrut Dağı'nın karla kaplı hali havadan görüntülendi.

UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve arkeologlar tarafından dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı’ndaki heykeller kar nedeniyle görünmedi. Yaklaşık 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle batı terasındaki heykellerden sadece bir tanesinin üst kısmı görünürken, doğu terasında ise soğuk hava nedeniyle heykeller karların arasında kayboldu. Nemrut Dağı'ndaki kar manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İki dağcı yolculuğun sonunda zirveye ulaşarak manzarayı drone ile görüntüledi. Karadut köyünden itibaren yürüyen dağcılar, 7 saatlik yolculuğun ardından batı terasına çıkarak kar altındaki heykelleri göremedi. Dağcılardan biri, "Hani o Nemrut'un zirvesindeki heykeller var ya, onlar yok" ifadelerini kullandı.