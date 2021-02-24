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6 ayaklı ve iki kuyruklu köpek görenleri şaşırttı

24 Şubat 2021 13:41

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Oklahoma eyaletinde eyaletinde 6 bacağı ve iki kuyruğuyla dünyaya gelen köpek görenleri şaşırttı.

Oklahoma'da Border Collie kırması bir köpek 6 bacaklı ve iki kuyruklu olarak dünyaya geldi.

Neel Veteriner Hastanesi'nde köpeğin bakımıyla ilgilenen veterinerler dünyada böyle bir durumla ilk kez karşı karşıya kalındığını ifade ederek, "6 bacaklı bir köpeğin ilk kez anne karnında ölmeden doğması son derece mucizevi bir durum. Şaşırmamak mümkün değil" ifadelerine yer verildi.

6 ayaklı ve iki kuyruklu köpeğin ameliyatı için düzenlenen kampanyayla bugüne kadar 1, 700 dolar (12 bin 143 lira) toplantığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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