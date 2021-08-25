Dünyaca ünlü yapımların yıldızları Netflix 'TUDUM' etkinliğiyle bir araya geliyor

70'ten fazla dizi, film ve stand-up'ı temsil eden yıldızlar ve yaratıcılar, özel içerikler ve daha önce yayınlanmamış videoların yer aldığı Netflix 'TUDUM' etkinliği için 25 Eylül'de sanal sahnedeki yerlerini alacak.

Netflix 'TUDUM' etkinliği nasıl izlenir?