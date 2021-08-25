Dünyaca ünlü yapımların yıldızları Netflix 'TUDUM' etkinliğiyle bir araya geliyor

Sanal etkinliğin canlı yayını Türkiye saatiyle 19.00, Pasifik saatiyle 09.00, Doğu Yakası saatiyle 12.00, Greenwich saatiyle 16.00, Japonya ve Kore saatiyle 01.00’de başlayacak. Etkinlik, Netflix'in YouTube kanalının yanı sıra Twitter ve Twitch üzerinden tüm dünyada izlenebilecek.
Etkinlik öncesinde belirli kanallarda, Kore ve Hint yapımı diziler ile filmlerin yanı sıra anime içeriklere odaklanan özel etkinlikler Türkiye saatiyle 15.00, Pasifik saatiyle 05.00, Doğu Yakası saatiyle 08.00, Greenwich saatiyle 12.00, Japonya ve Kore saatiyle 20.00’de başlayacak.
Netflix 'TUDUM' etkinliğinde neler var?
Üç saatlik 'TUDUM' etkinliğine 70'in üzerinde dizi ve film tanıtımı yer alacak. Bunların arasında yeni sezonlarıyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Stranger Things, Bridgerton, The Witcher, La Casa De Papel ve Cobra Kai gibi popüler dizilerin yanı sıra Red Notice, Don’t Look Up, Extraction, The Harder They Fall ve The Old Guard gibi filmler de yer alacak.
Hayranlar, interaktif paneller ve sohbetler sırasında flaş haberleri öğrenecek ve ilk bakış videolarını, yeni fragmanları ve özel klipleri izleyebilecek. Etkinliğe aşağıdaki Netflix yapımlarından tanınan yıldızlar ve yaratıcılar katılacak:
• Aggretsuko: 4. Sezon / アグレッシブ烈子
• A Whisker Away / 泣きたい私は猫をかぶる
• A Través De Mi Ventana
• Arcane
• Hırsızlar Ordusu
• Black Crab
• Big Mouth
• Bridgerton
• Bright: Samurai Soul / ブライト: サムライソウル
• Bruised
• The Chestnut Man
• Cobra Kai
• Colin in Black and White
• Cowboy Bebop
• The Crown
• Dark Desire
• De Volta Aos 15
• Don’t Look Up
• Emily in Paris
• Extraction
• Finding Anamika
• Floor is Lava
• The Harder They Fall
• Hellbound / 지옥
• Heeramandi
• Human Resources
• Interceptor
• Inside Job
• La Casa de Papel
• The Old Guard
• Ozark
• Maldivas
• My Name / 마이 네임
• The New World / 신세계로부터
• Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie / 劇場版美少女戦士セーラームーンEternal: 前編・後編"
• Asi Yıllar
• Ritmo Salvaje
• Red Notice
• The Sandman
• Sex Education
• The Silent Sea / 고요의 바다
• Soy Georgina
• Stranger Things
• Super Crooks / スーパー・クルックス
• Ultraman: 2. Sezon
• The Umbrella Academy
• Vikings: Valhalla
• The Witcher
• The Witcher: Blood Origin
• Young, Famous & African