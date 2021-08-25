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Dünyaca ünlü yapımların yıldızları Netflix 'TUDUM' etkinliğiyle bir araya geliyor

Etkinlik 25 Eylül'de

25 Ağustos 2021 21:05

70'ten fazla dizi, film ve stand-up'ı temsil eden yıldızlar ve yaratıcılar, özel içerikler ve daha önce  yayınlanmamış videoların yer aldığı Netflix 'TUDUM' etkinliği için  25 Eylül'de sanal sahnedeki yerlerini alacak. 

Netflix 'TUDUM' etkinliği nasıl izlenir?

tudumnetflix

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