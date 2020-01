1984 yılında Bob Geldof ve Midge Ure tarafından Etiyopya’daki açlıkla mücadeleye fon sağlamak için kurulan Band Aid’in o dönem oldukça popüler olan "Do They Know It's Christmas?" şarkısı, 30.yılında bu kez Batı Afrika’da 5 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Ebola’ya dikkat çekmek için seslendirildi.