Dünya Vicdani Retçiler Günü: 'Şiddetle aramızdaki mesafeyi gelin birlikte büyütelim'

Bugün 15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü... Vicdani Ret Derneği'nin (VR-DER) bugüne özel paylaştığı videoda, Covid-19 salgını sürecinde uygulanan 'sosyal mesafe' kuralına da atıfta bulunularak "Zorunlu askerlikle, orduyla, şiddetle ve militarizmle aramıza mesafe koyuyoruz. Gelin bu mesafeyi beraber büyütelim" denildi.

"Ordusuz, savaşsız, şiddetsiz bir dünya için vicdani ret" diyen dernek, Covid-19 salgını sürecinde kışladaki askerlerin sağlığına da değinerek "Kışlalarda covid-19 vakalarının görüldüğüne dair haberlere de “asılsız” denildi. Bütün bunlar olurken savaş söylemleri de pratikleri de geçtiğimiz aylar boyunca devam etti" dedi.

Derneğin 15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü'ne özel yayınladığı videoda şunları söylendi;

"Bir süredir Covid-19 salgınının etkisindeyiz hepimiz. Salgına karşı tedbirlerle toplumsal yaşam yeniden şekillendirilmeye çalışılırken, iktidarlar politik gündemleri ve uygulamalarıyla yaşamlarımızı baskılamayı sürdürüyor.

Yaşadığımız coğrafyada, Covid-19 vakasının görüldüğü ilk tarihten itibaren, farklı “önlemler” alındı. Terhis ve celp sürelerinin ertelenmesi de bu önlemlerdendi. Ancak halihazırda kışlalarda bulunan zorunlu askerlerin durumuna ve karantina sürelerinin işleyip işlemediğine, askeri birliklerde olası bir vaka sonrası yaşanacaklara dair sorular yanıtsız bırakıldı. Kışlalarda Covid-19 vakalarının görüldüğüne dair haberlere de “asılsız” denildi. Bütün bunlar olurken savaş söylemleri de pratikleri de geçtiğimiz aylar boyunca devam etti.

Geçtiğimiz 15 Mayıs’tan bu yana Türkiye Devleti vicdani ret hakkını yok sayma ısrarını sürdürdü. Vicdani retçilere idari para cezası, ceza davası tehditleri devam etti. Birçok vicdani retçinin seyahat özgürlüğü kısıtlandı, çalışma ve eğitim hakkı engellendi. Anayasa Mahkemesi etkin bir mekanizma olmaktan giderek uzaklaşarak, vicdani ret başvurularını yok sayma ısrarını sürdürdü.

Bu yaşananlara rağmen 1 yıldan bu yana yeni vicdani ret açıklamaları yapıldı. Retçilerin yargılandığı davalarda, vicdani reddin bir insan hakkı olduğu vurgulandı. Farklı şehirlerden vicdani retçiler bir araya geldi, savaş karşıtlığını, şiddeti konuştu, tartıştı.

Bugün birbirimizden uzakta olmak durumunda kalsak da vicdanımızın ortak sesiyle, barış için sesleniyoruz herkese. Kendi sağlığımız ve toplum sağlığı için tedbirlerimizi alıyor, sosyal mesafemizi koruyoruz. Ama sosyal mesafenin yaşamlarımız için yeterli olmadığını da biliyoruz.

Bu yüzden, bu videoyu izleyen ve savaşsız bir dünya hayalimizi paylaşan herkesi “mesafeleri” büyütmeye çağırıyoruz. Zorunlu askerlikle, orduyla, şiddetle ve militarizmle aramıza mesafe koyuyoruz. Gelin bu mesafeyi beraber büyütelim.15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günümüz kutlu olsun. Ordusuz, savaşsız, şiddetsiz bir dünya için vicdani ret!"