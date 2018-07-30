Dünya üzerinde 3900 kaplan kaldı

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) dünya üzerinde yaşayan kaplan sayısının 3900'e kadar gerilediğini duyurdu. Yaklaşık 2 milyon yaşında olan kaplan türü için "Onu her yerde görebilirsiniz! Reklam panolarında, marka logolarında, giysi ve mobilya desenlerinde, moda dergilerinde, mağazalarda…" denen WWF açıklamasında "Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN)'in kırmızı listesinde yer alan kaplan türleri tehlike altında. Bugün dünyada doğal ortamında yaşayan yalnızca 3900 birey kaldı" ifadesine yer verildi.