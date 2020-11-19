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'Dünya Tuvalet Günü' videoları: 4 milyardan fazla insan sağlıklı tuvalete erişemiyor

'Dünya Tuvalet Günü' kapsamında markalar videolar paylaşıyor Bugün ve her gün sağlıklı ve temiz tuvalet her çocuğun hakkı

19 Kasım 2020 17:48

19 Kasım 'Dünya Tuvalet Günü' kapsamında markalar videolar paylaşıyor. Vitra'nın 'Dünya Tuvalet Günü' dolayısıyla yayınladığı videosunda 'Dünyada 4 milyardan fazla insan sağlıklı tuvalete erişemiyor' denildi ve markanın Türkiye'deki 41 ilde birçok Yatılı Bölge Okulu'nun tuvaletlerini yenilediği ifade edildi. 

Marka tarafından "Bugün ve her gün sağlıklı ve temiz tuvalet her çocuğun hakkı" denildi. 

Opet'in yayınladığı videosunda da 'Temiz Tuvalet Kampayası'nın 20. yılında olduğuna dikkat çekildi ve markanın istasyonlarındaki hijyene önem verdiği belirtildi. 

Marka tarafından "Biz virüse ve salgın hastalıklara karşı önlemimizi 20 yıl önce aldık. Sağlığın hijyenden geldiğini bilerek hem kendi istasyonlarımızda fark yarattık hem de Türkiye’de Temiz Tuvalet konusunda bilinç yaratarak öncü olduk. Birleşmiş Milletler’in tüm insanların hijyenik koşullarda yaşaması gerektiği konusunda farkındalığı artırmak için ilan ettiği Dünya Tuvalet Günü’nüz kutlu olsun" denildi. 

 

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