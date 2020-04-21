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Dünya turuna çıktı, Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönmek isterken Hindistan'dan çıkamadı

21 Nisan 2020 12:58

Yaklaşık 10 yıl önce işinden iftifa ederek dünya turuna çıkan fenomen Çağatay Özdemir, Koronvirüs nedeniyle dünya turuna ara verdi. Özdemir, karantina günlerini sokağa çıkma yasağı ilan edilen Hindistan’a geçiriyor.

Ünlü sosyal medya fenomeni Çağatay Özdemir de çıktığı dünya turuna Koronavirüs(Covid-19) nedeniyle ara verdi. Dünyayı gezerek hayatını sürdüren Özdemir, gittiği ülkelerde çalışarak hayatını idame ettiriyor. Koronavirüs'ün ilk çıktığı dönemlerde ise Hindistan'ın Goa şehrine bağlı Arambo bölgesinde bulunan Özdemir, Hindistan’dan ayrılamadı. Türkiye'ye uçak biletini alan Özdemir, Mumbai’ye ardından da İstanbul'a uçuş gerçekleştirmek üzere yola çıktığı sırada tüm uçuşların iptal olduğunu öğrendi. Ünlü fenomen, Goa'ya dönmek zorunda kaldı.

Şubat ayında Hindistan'ın Goa eyaletine gelen Özdemir,  ülkelerin sınırlarını kapatması ve uçuşları durdurması sonucu Goa kentinin Arambol bölgesinde kaldı. Hindistan genelinde de sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıkabilen Özdemir ve arkadaşları karantina günlerini Hindistan'da geçiriyor.

İstifa edip dünya turu yapmaya karar veren ve ilk olarak 19 yaşında ABD'ye giderek "Uyanış" olarak adlandırdığı yolcuğuna başlayan Özdemir, Goa'daki durumu anlattı.

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