Dünya şampiyonu engelli milli sporcu, sponsor arıyor

Adana'da bilek güreşi milli sporcusu Fatih Kamuz, doğuştan engelli olmasına rağmen spora başladığı 5 yıllık süreçte aldığı başarılarla ülkemizi gururlandırırken, karşılaşmalara gidecek destek bulamadığını söyledi. Milli sporcu Fatih Kamuz, Türkiye şampiyonalarında 5, Avrupa ve dünya şampiyonalarında 4 altın madalya kazanarak bedensel engeline rağmen rakiplerinin bileğini bükmeyi başardı. Kamuz, bilek güreşinde yarıştığı 5 yılda aldığı başarılı sonuçlarla ülkemizi gururla temsil etti. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine bilek güreşiyle 15 yaşındayken tanışan Fatih Kamuz, kentteki çeşitli spor salonlarında çalışmalarını yaparken, Türkiye'de 55 kiloda katıldığı organizasyonlarda 2015'in Nisan ayında sağ kolda, Aralık ayında ve 2016 senesinin Nisan ayında iki kolda, 2017'de büyük erkekler sağ kolda ve bu yıl ise 21 yas altı 55 kilo üzeri açık sıklette sol kol Türkiye şampiyonlukları elde etti. Milli takıma seçilerek 3 yıldır Türkiye'yi temsil eden Kamuz, 21-29 Mayıs 2016'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda her iki kolda altın madalya kazandı. Bulgaristan'ın Sofya şehrinde, 2-9 Ekim 2016'da ise Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ise hem sağ hem sol kolda altın madalya kazanan milli sporcu, 5 yıl önce başladığı bilek güreşinde 4'ü uluslararası, 12 madalya elde etti. Annesi ev kadını, babası TIR şoförü olan Fatih Kamuz, aldığı başarılara rağmen, sponsor ve destek bulmakta güçlük çektiğini belirtti. Dünya şampiyonluğuyla büyük gurur yaşadığını anlatan Kamuz, şöyle konuştu: "Dünya şampiyonu olunca çevremde çok güzel tepkiler aldım. Herkes tebrik etti gurur duydu. Bende İstiklal Marşı'mızı okuttuğum için kendimle gurur duydum. Ay yıldızlı bayrağımızı onca ülkenin bayrağı arasında dalgalandırdım. Ama 1 ay içinde tebrik edildim ve unutuldum. Artık Türkiye'de bilek güreşi yaygın bir spor olsun. Türkiye'de tanınan ve desteklenen bir spor olsun. Daha fazla tanınmak istiyorum. Ülkemizde çok iyi sporcular var. Onların da ellerinden tutulması gerektiğine inanıyorum. Ben kendi çabalarımla bir yerlere geldim ama bazıları gelemiyor. Bir yerden sonra bırakıyor. Bende dünya şampiyonu bir sporcu olmama rağmen sponsor arıyorum. Bu sporu devam ettirebilmem için yardıma ihtiyacım var."