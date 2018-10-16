Dünya Şampiyonu boksör, yumruk attığı maskotun çenesini kırdı: İnsan olduğunu bilmiyordum!

ABD'li boksör Deontay Wilder katıldığı spor programında bir maskotu hastanelik etti. Attığı yumrukla maskotun çenesini kıran Wilder "İçinde insan olduğunu bilmiyordum, plastik sandım" dedi. Canlı yayında hünerlerini sergilemesi istenen Deontay Wilder, karşısına geçen maskota, neredeyse ringde rakiplerine attığı kadar sert bir yumruk vurdu. Yediği yumrukla yere yığılan ve acı içinde kıvranmaya başlayan maskotun, çenesinin kırıldığı öğrenildi. Programı izleyenler tarafından büyük tepki çeken bu hareket sonrası özür dilemek zorunda kalan Deontay Wilder, maskotu Tyson Fury ile 2018 Aralık'ta yapacağı maça davet etti.