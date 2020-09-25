Dünya şampiyonu bisikletçi Chloe Dygert’un kazası korkuttu

Amerikalı bisikletçi Chloe Dygert, Imola’da gerçekleşen 2020 Dünya Yol Şampiyonası’nda bir kaza geçirdi.

Geçen yılın şampiyonu Dygert, lider olarak götürdüğü yarışta hızlı bir inişten sonra virajı dönmek isterken kontrolünü kaybetti ve bariyerlerden aşağıya düştü. Tepeden aşağıya kötü bir şekilde düşen Amerikalı bisikletçinin dizinde açık oluştu.

Sağlık görevlilerinin hemen müdahale ettiği 23 yaşındaki başarılı sporcunun bilincinin açık olduğu belirtilirken, fotoğraflarda diz kapağının kanlarla kaplandığı görüldü.

Chloe Dygert, kazanın ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Kazadan fotoğraf paylaşan Dygert, “Bisikletimi alabilirsem hala kazanabilir miyim diye düşündüğümü hatırlıyorum. Sonra aşağıya baktım ve bacağımı gördüm. İyi dilekleriniz için teşekkürler. Geri döneceğim” dedi.