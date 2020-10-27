T24 LogoT24 Logo
Haberler

Dünya rekoru denemesinde ölümden döndü

"Atlama tekniğiniz iyi değilse, suya çarpmanız nedeniyle ikiye bölünebilirsiniz"

27 Ekim 2020 12:08

İngiltere’de eski paraşütçü John Bream, rekor denemesinde ölümden döndü. Helikopterden 40 metre yükseklikten denize atlayan Bream'ın kazayı yaralı atlatmayı başarırken, rekor denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı.

Sert bir şekilde suya düşerek, hastaneye kaldırılan Bream’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili yerel medyaya konuşan Bream, “Atlama tekniğiniz iyi değilse, suya çarpmanız nedeniyle ikiye bölünebilirsiniz. Atlayışı başardığım için mutluyum. Bunu uzun zamandır istiyordum. Suya ilk bacaklarınız giriş yapmalı. Aksi takdirde boynunuz bile kırılabilir” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

John BreamparaşütçüDünya rekoru denemesi

Diğer Videolar

İbrahim Tatlıses ile kızı Ada'nın stüdyodakileri gülümseten 'maske' diyaloğu

Maskeli gaspçı çalışanın başına tabanca doğrultarak soygun girişiminde bulundu

HDP'li Oluç'tan Bakan Soylu'ya: Kürt halkına bizim üzerimizden 'Haysiyetsiz' demiştir

Hrant Dink Vakfı: Toplumsal dönüşümü dilde başlatabiliriz; yeni bir dil için nefret söylemine hayır

iPhone işçileri, maaşlarının eksik yattığı gerekçesiyle mesai çıkışında yöneticilerin ofisini bastı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Aralık 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Prompter yine durdu; Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre sustu...

75 yaşındaki vatandaşın konuşması gündem oldu: Bu derece hırsızlık görmedim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin uygulamayı planladığı CoronaVac aşısına ilişkin açıklama...

Ahmet Şık: Öyle bir telaş ki Cuma gecesi HSK'ye açıklama...

İranlı "Zombi Gelin" 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı...

Muhalefet eline "iş, aş" yazıp intihar eden vatandaşı hatırlattı; Bakan...

ABD'li ünlü seri katil "Zodyak"ın şifreli mektupları 51 yıl sonra...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Prompter yine durdu; Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre sustu...

75 yaşındaki vatandaşın konuşması gündem oldu: Bu derece hırsızlık görmedim,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24