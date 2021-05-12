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Dünya’nın en zehirli yılan türlerinden biri Şanlıurfa’da görüldü

Engerek türü yılanlar bir süre çiftleşme dansı yaptıktan sonra gözden kayboldu

12 Mayıs 2021 14:16

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde uzunlukları 2 metreyi geçen ve dünyanın en zehirli yılanlarından biri olarak bilinen engereklerin çiftleşme dansı kameraya yansıdı.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde engerek türü yılanlar çiftleşirken görüldü.

Dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olduğu bilinen ve ısırması halinde 10 dakika içerisinde öldürebilen engerek türü yılanlar Şanlıurfa'da görüldü.

Bozova ilçesine bağlı Boztepe kırsal mahallesinde tarlaya giden çiftçiler, yol üzerinde uzunlukları 2 metreyi geçen iki yılanı görünce cep telefonu kamerası ile kayıt almaya başladı.

Engerek türü yılanlar bir süre çiftleşme dansı yaptıktan sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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