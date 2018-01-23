Dünya liderleri Davos 2018 zirvesinde bir araya geliyor, işte bilmeniz gerekenler

Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Davos Zirvesi, bugün İsviçre'nin Davos kasabasında başlıyor. 23-26 Ocak'ta gerçekleştirilecek Davos Zirvesi, 100'den fazla ülkeden de 3 bine yakın iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisine ev sahipliği yapacak. Zirve için alınan yoğun güvenlik önlemlerinin yaklaşık 10 milyon dolara mal olduğu açıklandı. Zirveye katılacak liderler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May de var. Zirvede Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya temsil edecek.