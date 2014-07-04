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Dünya Kupası'nda 32 yıl sonra gelen rövanş fırsatı: Fransa-Almanya

04 Temmuz 2014 15:03

1982’de İspanya’da düzenlenen Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ile Almanya karşı karşıya gelmiş, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma dakikalarında gelen gollerle 120 dakikası 3-3 tamamlanmıştı. Maçı penaltı atışları sonucu 5-4 kazanan Almanya finallere yükselmişti. Ancak maça damgasını vuran olay Fransız Patrick Battiston’un, Almanya’nın kalecisi Toni Schumaher’in müdahalesi sonrası beyin sarsıntısı geçirmesiydi. Ayrıca Almanya Milli Takımı’nın sert mücadelesi de çokça tartışılmıştı.

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