Dünya Kupası açılış maçı öncesi taraftarlar Kızıl Meydan'a akın etti

Bu yıl Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'da ilk maçın başlangıç düğüne saatler kala taraftarlar bayraklarını alarak Kızıl Meydan'a akın edince ortaya renkli görüntüler çıktı. Kızıl Meydan'ın hemen önündeki Manej Meydanı'na kurulan ve 1000 günden geriye sayarak bugüne gelen saat önünde taraftarlar başlangıca saatler kala hatıra fotoğraflar çektirip eğlendiler. 2018 Dünya Kupası açılış töreni Lujniki Stadı'nda turnuvanın ilk maçından 30 dakika önce Türkiye saatiyle 17:30'da başlayacak. Törenin ardından Rusya-Suudi Arabistan maçı ile dev turnuva başlayacak.