Dünya Kız Çocukları Günü 7. kez kutlanıyor

Dünya Kız Çocukları Günü 11 Ekim’de tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 2012’den bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanan gün kız çocuklarının ihtiyaç ve zorluklarının altını çizmeyi, kız çocuklarını güçlendirmeyi ve insan haklarını korumayı amaçlıyor. Dünyada 1.1 milyar kız çocuğu olduğunu belirten BM bu yıl Dünya Kız Çocukları Günü’nün kız çocuklarının krizler öncesinde, sırasında ve sonrasında karşılaştıkları zorluk ve fırsatlara dikkat çekiyor. BM verilerine göre her beş dakikada bir dünyada bir kız çocuğu şiddet sonucu hayatını kaybediyor. Her dört kız çocuğundan biri henüz çocuk yaştayken evlendiriliyor. İnsan kaçakçılığı suçlarında kurbanların yüzde 71’i kadınlar ve kız çocuklarından oluşuyor. Dünya genelinde 63 milyon kıza kadın sünneti işlemi yapıldı. 130 milyon kız okula gidemiyor. Kızların AIDS’e yakalanma riski erkek çocuklarının iki katı. BM’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında kız çocuklarının yaşam standartlarının yükseltilmesi ve kız çocuklarının güçlendirilmesi de bulunuyor. 19 Aralık 2011’de Birleşmiş Milletler Genel Kongresi 11 Ekim’in dünya genelinde kız çocuklarının hakları ve yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratmak için bir kararla Dünya Kız Çocukaları Günü ilan etmişti. Son 15 yılda küresel toplumun kız çocuklarının erken çocukluk dönemlerindeki hayatlarını iyileştirme konusunda ciddi adımlar attığını aktaran BM, 2015’te 10 yaşından küçük kız çocuklarının ilkokula kayıt olmaları, önemli aşıları olmalarında artış olduğunu söyledi. Ayrıca kız çocukları geçmiş nesillere göre daha az sağlık ve beslenme problemi yaşıyor. Öte yandan kızların 10 yaşından sonraki ikinci 10 yıllık yaşam dönemlerinde karşılaştıkları zorluklar hakkında yeterli yatırım olmadığına dikkat çekiliyor. UNESCO Genel Direktörü Irına Bokova Uluslararası Kız Çocukları Günü’nde verdiği mesajda “Kızları güçlendirelim” mesajı verdi. Bokova “Uluslararası Kız Çocukları Günü bu yıl dünyanın zorla yerinden olma, iklim değişikliği ve şiddet içeren aşırıcılık gibi sorunlar yaşadığı bir döneme denk geldi. Silahlı çatışma olsun, doğal afet olsun kadınlar ve kız çocukları her zaman insani krizlerden en fazla etkilenen kesim oluyor. Savaş, yoksulluk, işkence ve doğal felaketlerden kaçan sığınmacıların yüzde 75’inden fazlası kadınlar ve kız çocuklarından oluşuyor. Ayrıca bu kadınlar ve kız çocukları mülteci kamplarında cinsel tacizlere de uğrayabiliyor” dedi.