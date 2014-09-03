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Dünya IŞİD'in bir ABD'li gazetecinin daha kafasını keserek öldürmesini konuşuyor!

03 Eylül 2014 14:33

Musul'da 49 Türkü rehin alan Irak Şam İslam Devleti IŞİD'in ABD'li gazeteci James Foley'in boğazını keserek katletmesinin ardından bir başka ABD'li gazeteci Steven Sotloff'un da kafasını kestiği yolunda görüntüler içeren ve gerçekliği sorgulanan görüntüler dünyayı ayağa bir kez daha kaldırdı. IŞİD'in paylaşıma soktuğu videoda, 2013'de kaçırılan ABD'li gazeteci Steven Sotloff, boğazı kesilip kafası koparılarak vahşice katlediliyor. Olayın kısa sürede tüm dünyada konuşulması üzerine Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılarak, görüntülerin Sotloff'a ait olduğunun teyit edildiği belirtildi. Videonun orijinal halinde IŞİD militanının Sotloff'un kafasını kestiği görülüyor, ancak videodaki o enstantaneleri paylaşmıyoruz.

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