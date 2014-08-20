Dünya IŞİD'in ABD'li gazetecinin kafasını keserek öldürmesini konuşuyor!

Musul'da 49 Türkü rehin alan Irak Şam İslam Devleti IŞİD'in ABD'li bir gazeteciyi boğazını keserek katlettiği yolunda görüntüler içeren ve gerçekliği sorgulanan görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. IŞİD'in paylaşıma soktuğu videoda, 2012'de Suriye'deyken kaçırılan ABD'li gazeteci James Wright Foley, boğazı kesilip kafası koparılarak vahşice katlediliyor. Videoda infazı gerçekleştiren terörist, ABD Başkanı Barak Obama'ya tehditler savurarak, “Müslümanların, İslami devlet halifeliği altında huzurla yaşamasına engel olma girişimlerin, kendi insanlarının kanlarının dökülmesiyle sonuçlanacaktır" diyor. Olayın kısa sürede tüm dünyada konuşulması üzerine Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılarak, görüntülerin doğruluğunun araştırıldığı ve görüntülerin Foley'e ait olduğunun saptandığı açıklandı. Teröristin İngiliz aksanıyla İngilizce konuşması nedeniyle İngiltere Başbakanı David Cameron, tatilini yarıda keserek Londra'ya döndü. Videonun orijinal halinde IŞİD militanının Foley'in kafasını kestiği görülüyor, ancak videodaki o enstantaneleri paylaşmıyoruz.