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Dünya "Artvin varsa ben de varım” dedi

10 Ocak 2017 15:55

Artvin'de maden çıkarmaya karşı burada yaşananların tepkisini yansıtan çalışmalar yeni bir boyutla tekrar gündeme taşınıyor. Artvin STK ve platformlarının geniş katılımlı bir konserle gündeme taşıdığı çalışmalar farklı içeriği ile dünya basının da ilgisini çekti. Dünyanın farklı ülkelerinden insanların kendi anadillerinde yolladıkları “Artvin Varsa Ben de Varım” söylemini içeren videolar geniş katılımlı konserle birlikte yeniden bu soruna dikkat çekiyor. “Artvin Varsa Ben de Varım” konseri; Edip Akbayram, Hüseyin Turan ve Onur Akın gibi ünlü isimlerin katılımıyla, 15 Ocak 2017 Pazar günü saat 16.00’da İstanbul Küçükçiftlik Park’ta yapılacak.

ETİKETLER

ArtvinSTKkonserEdip AkbayramHüseyin TuranOnur AkınKüçükçiftlik Parkdünyamaden

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