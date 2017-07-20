Dunkirk film fragmanı

"Memento", "Inception", "Yıldızlararası" ve "Batman" gibi çok izlenen filmlere imza atan Christopher Nolan'ın son filmi "Dunkirk", seyirciyi İkinci Dünya Savaşı yıllarına götürüyor. Nolan'ın senaryosunu da kendisi yazan ve yapımcılığı Emma Thomas'la paylaştığı filmde, Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Aneurin Barnard ve Kenneth Branagh rol alıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini etkileyen olaylardan Dunkirk tahliyesini merkezine alan film, İngiltere, Kanada, Fransa ve Belçika'ya ait müttefik ordularından 400 bin askerin, Fransa'nın Dunkerque (Dunkirk) bölgesinde Alman ordusu tarafından kuşatılması üzerine yaşananları konu ediniyor.