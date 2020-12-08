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İşte yıkım haberleriyle gündemde olan Rexx Sineması'nın tarihi

Tarihe tanıklık eden Rexx Sineması, bugünlerde yıkım haberleriyle gündemde

08 Aralık 2020 18:58

T24 Haber Merkezi

İstanbul Kadıköy'de 19. yüzyılın sonlarından günümüze tarihe tanıklık eden Rexx Sineması, bugünlerde yıkım haberleriyle gündemde.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı konuyla ilgili ''Reks Sineması hepimiz için çok kıymetli. Mülk Sahibi Vakıf ile temastayız. Elbette Vakıf, yatırımcılarla da görüşüyor. Şimdilik şunu söyleyebilirim ki; Reks Sineması’nda şu anda bir yıkım yok. Mülk Sahibi Vakıf koruma amaçlı cephesini kapattı" dedi.

19. yüzyılın sonlarında Rum Cemaati tarafından inşa edilen bina Apollon Tiyatrosu olarak biliniyordu. Geçen yıllar içinde ismi sırayla; Şark, Hale Sineması ve Rexx oldu.

Afife Jale gibi isimlerin tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapan tiyatro Kadıköy'de bilinen en eski tiyatro olma özelliğini taşıyor. 

 

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