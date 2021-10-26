'Dün, Bugün, İstanbul' sergisi; "Çok yoruldu İstanbul, onu önemseyen insanlar olmalı diye düşünüyoruz"

İBB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşım ile Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki 'Dün, Bugün, İstanbul' sergisi anlatıldı. Paylaşıma "İstanbul'un değişen yüzü ile yüzleşin. 23 sanatçının gözünden "Dün, Bugün, İstanbul" sergisini Aralık ayına kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyaret edebilirsiniz" notu düşüldü.

Sanatçı ve akademisyen Murat Germen "Bu sergiye katılım yapan kişiler Sabancı Üniversitesi'nden yolu geçmiş çeşitli sanatçılar. Çok yoruldu İstanbul, üzerine yük bindi. İstanbul'u önemseyen insanlar olmalı diye düşünüyoruz ve biz de burada yaptığımız işle İstanbul'a bir şeyler vermeyi istiyoruz aslında. Bu işler sayesinde İstanbul'a karşı yeni bilinçler geliştirdiğimi düşünüyorum" dedi.

Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer de "Yurt dışında yaşayan ama İstanbul özlemi bitmemiş gençlerin düşünceleri bize ilginç geldi. Bu sergi çevreyle ilgili olduğu kadar tarihi mirasla da ilgili uyarılar yapmakta. Ve bu hasreti sanat yoluyla dile getirmek bazen kulağa daha hoş gelebiliyor" diye konuştu.