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Dumbledore geri dönüyor!

08 Kasım 2016 23:12

Son dört Harry Potter filmini yönetmesinin yanı sıra 18 Kasım’da bizlerle buluşacak Fantastic Beasts evreninin ve şimdilik ikinci filmin yönetmeni olduğu kesinleşen David Yates’in bizzat kendisinin yaptığı “İkinci filmde Dumbledore geri geliyor ve Newton ile güzel bir iki sahnesi var. Dumbledore’u kim oynasın diye tartışıyoruz, biraz yardıma hayır demeyiz” açıklamasına göre serinin babacan karakteri Dumbledore bir kere daha karşımıza çıkacak. Önceki Dumbledore’lardan usta oyuncular Richard Harris ve Michael Gambon’ın performansları düşünüldüğünde kimin tekrar bu rol için seçileceği yönünde film ekibini zor bir karar bekliyor gibi gözüküyor. Playtusu.com'da yer alan habere göre, Harry Potter kitaplarında sadece flashback olarak karşımıza çıkan hikayeleri de beyaz perdede göreceğimiz bu yeni seri, orijinal serinin hayranlarını bir hayli tatmin edeceğe benziyor.

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Dumbledoreharry potterFantastic Beasts and Where to Find Them

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