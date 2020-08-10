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'Duman' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu!

4 kişi gözaltına alındı

10 Ağustos 2020 10:51

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, evde çıkan duman yüzünden iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde iki aile üyelerinden çok sayıda kişinin birbirine tekme ve yumruklarla saldırması yer alırken, 3 kişi yaralandı. Olayları yatıştıran polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Başkarcı Mahallesi'nde yaşayan Tekdemir ve Tokdemir aileleri arasında bahçede ekmek evindeki ocakta kaynatılan vişne şurubunun dumanının etrafa yayılması nedeniyle yaşandı.  İki aile arasında duman yayılması nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen görüntülerde, kalabalık iki aile üyelerinin sokak ortasında birbirlerine yumruklarla ve tekmelerle saldırması yer alıyor. Bazı mahalle sakinleri de kavgayı ayırmaya çalışıyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Kavga sırasında darp sonucu hafif şekilde yaralanan Süleyman Tekdemir, annesi Fikriye Tekdemir ile Ahmet Tokdemir, ambulansla hastanelere sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri,  kavgaya güçlükle ayırırken, iki tarafta birbirlerini suçladı. Polisin yatıştırdığı kavga sonrası mahallede tekrar kavga çıkması ihtimali üzerine güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. 

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