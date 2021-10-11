T24 LogoT24 Logo
Haberler

Dükkânındaki hırsızları telefonundan izledi: Kasa ile zinciri almaları 2,5 dakika, ben bu olayı 2,5 dakikada anlatamıyorum

"Adamlar o kadar profesyonel"

11 Ekim 2021 17:59

İstanbul Fatih'te 4 kişi, gümüşçü dükkânından gümüş eşya ve kasayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anlarını cep telefonundan canlı izleyen iş yeri sahibi Necip Erdemir, "Kasa ile 100 kilo zincir almaları 2,5 dakika sürdü. Ben konuyu 2,5 dakikada anlatamıyorum. Adamlar o kadar profesyoneller" ifadelerini kullandı.

Olay, 8 Ekim Cuma sabah 05.00 sıralarında Molafenari Mahallesi Atik Alipaşa Medrese Sokak üzerindeki gümüşçü dükkânında meydana geldi. İddiaya göre, sokağa gelen hırsızlar, dükkânın kepengini kırarak içeri girdi. Şüpheliler içeriden gümüş eşyaların yanı sıra dükkân kasasını alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anlarında telefonuna bildirim düşen iş yeri sahibi Necip Erdemir ise o anları canlı izledi. Şikâyet üzerine polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

hırısızlıkfatihistanbul

Diğer Videolar

Melih Gökçek: Kaç tane FETÖ'cü vardı bende, inkâr etmiyorum ki!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız

Büyükçekmece’de dev dalgalar park halindeki aracı böyle yuttu

Kılıçdaroğlu: Ağzından çıkan her kelime, halkımıza fakirlik olarak geri dönüyor, sözün yıkım getiriyor Erdoğan

Şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Fatih'te bulunan metruk binanın bir kısmı yola çöktü

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24