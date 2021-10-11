Dükkânındaki hırsızları telefonundan izledi: Kasa ile zinciri almaları 2,5 dakika, ben bu olayı 2,5 dakikada anlatamıyorum

İstanbul Fatih'te 4 kişi, gümüşçü dükkânından gümüş eşya ve kasayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anlarını cep telefonundan canlı izleyen iş yeri sahibi Necip Erdemir, "Kasa ile 100 kilo zincir almaları 2,5 dakika sürdü. Ben konuyu 2,5 dakikada anlatamıyorum. Adamlar o kadar profesyoneller" ifadelerini kullandı.