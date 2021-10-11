Dükkânındaki hırsızları telefonundan izledi: Kasa ile zinciri almaları 2,5 dakika, ben bu olayı 2,5 dakikada anlatamıyorum

11 Ekim 2021 17:59
İstanbul Fatih'te 4 kişi, gümüşçü dükkânından gümüş eşya ve kasayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anlarını cep telefonundan canlı izleyen iş yeri sahibi Necip Erdemir, "Kasa ile 100 kilo zincir almaları 2,5 dakika sürdü. Ben konuyu 2,5 dakikada anlatamıyorum. Adamlar o kadar profesyoneller" ifadelerini kullandı.
Olay, 8 Ekim Cuma sabah 05.00 sıralarında Molafenari Mahallesi Atik Alipaşa Medrese Sokak üzerindeki gümüşçü dükkânında meydana geldi. İddiaya göre, sokağa gelen hırsızlar, dükkânın kepengini kırarak içeri girdi. Şüpheliler içeriden gümüş eşyaların yanı sıra dükkân kasasını alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anlarında telefonuna bildirim düşen iş yeri sahibi Necip Erdemir ise o anları canlı izledi. Şikâyet üzerine polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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