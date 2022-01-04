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Dükkânına kilit vuran tekel bayi işletmecisi: Firmalar zam listesi göndermiyor, sermayemiz eriyor

"Sattığımız ürünün yerine yeni ürün alamıyoruz"

04 Ocak 2022 16:22

Türkiye Tekel Bayileri Derneği, alkole gelen son zamlar nedeniyle piyasada belirsiz bir ortam oluştuğu ve yaklaşık bir aydır ürün tedarik edemedikleri gerekçesiyle dükkânları geçici olarak kapatma kararı aldı. Bu kapsamda dükkânına kilit vuran tekel bayii işletmecisi Ali Rıza Çelik, "Son zamlardan sonra bir belirsiz ortam oluştu. Zincir marketler zamlı fiyattan satıyor. Ama bize firmaların gönderdiği bir zam listesi yok. Sermayemiz giderek eriyor" dedi.

Sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışa paralel olarak yüzde 47,38 oranında yükseldi. Bunun üzerine Türkiye Tekel Bayileri Derneği, firmalardan zamlı liste gelmediğini ve yaklaşık bir aydır ürün tedarik edemediklerini belirterek, piyasalardaki ortam belirginleşene kadar dükkânları kapatma kararı aldı. 

İstanbul Kadıköy'de tekel bayi işletmeciliği yapan Ali Rıza Çelik de "Son zamlardan sonra bir belirsiz ortam oluştu. Zincir marketler zamlı fiyattan satıyor. Ama bize firmaların gönderdiği bir zam listesi yok. Sermayemiz giderek eriyor" diyerek dükkânının kapısına kilit vurdu.

"Sattığımız ürünün yerine yeni ürün alamıyoruz"

Çelik, son zamlardan sonra ürün tedarikinde ciddi zorluklar yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Son zamlardan sonra bir belirsiz ortam oluştu. Halka kendimizi anlatamıyoruz. Zincir marketler zamlı fiyattan satıyor. Ama bize firmaların gönderdiği bir zam listesi yok. Sermayemiz giderek eriyor. Sattığımız ürünün yerine yeni ürün alamıyoruz, bu son zamlardan sonra. Ürün tedariki durdu. Yaklaşık bir aydır tekel bayileri olarak ürün tedarik etmekte ciddi zorluk yaşıyorduk. Son çare olarak piyasadaki belirsiz ortamın belirginleşmesini bekliyoruz. Bundan kaynaklı Türkiye Tekel Bayileri Derneği olarak dükkanlarımızı kapatma kararı aldık."

Kaynak: ANKA

Türkiye Tekel Bayileri Derneğialkolzamsigara

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