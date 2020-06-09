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Dükkanın önünde sergilenen tişörtü giydi, yoluna öylece devam etti

09 Haziran 2020 14:28

Diyarbakır’da bir hırsız, giyim dükkanının önünde sergilenen tişörtü alıp ara sokağa girerek üstüne giydi. Hırsız, hiçbir şey yapmamış gibi yoluna devam ederken o anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

Olay geçtiğimiz gün Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İş yerinin önünden geçen bir hırsız, dükkanın önünde bulunan tişörtlerden birini alarak yandaki ara sokağa girdi. Burada üzerini değiştiren şahsı gören çocuklar, tişörtün parasını verip vermediğini sordu. Cebinden çıkardığı parayı gösterip tişörtü aldığını söyleyen zanlı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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