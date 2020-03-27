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Dükkan basan 12 kişilik grup baba ve oğulu öldüresiye dövdü; "Şahıslar ellerini kollarını sallayarak geziyorlar"

27 Mart 2020 09:02

Ankara’da dükkan basan 12 kişilik bir grup baba ve oğlunu darp etti. Baba ve oğulu öldüresiye döven kişiler daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Darp edilen 53 yaşındaki Necati Ünlütürk şahıslardan şikayetçi olduklarını söyleyerek, "Ama hala bu şahıslar ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Acaba ne zaman haklarında bir işlem yapılacak” dedi.

Ankara’nın Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde, Mahmut Ünlütürk ve Necati Ünlütürk'ün daha önce husumetleri olduğu komşuları, baba ve oğlunun dükkanına baskın düzenledi. Olaydan bir gün önce Mahmut Ünlütürk ile tartışan Ercan E., ertesi gün 12 kişiyle Ünlütürk’ün dükkanına baskın yaptı.

Kavgadan saatler önce dükkanın etrafına gelerek keşif yapan ve uygun anı kollayan saldırganlar daha sonra müşteri kılığında Mahmut Ünlütürk’ün yanına geldi. Ercan E. ise o sırada yan dükkanda bulunan baba Necati Ünlütürk’ü dışarıya çağırarak diğer saldırganlarla birlikte vurmaya başladı. Kavgayı görünce dışarıya çıkan Mahmut Ünlütürk’e da vurmaya başlayan saldırganlar, baba ve oğlu dakikalarca öldüresiye dövdü.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen  kavga sırasında Necati Ünlütürk’ün yere düşen telefonunu alarak cebine koyan Ercan E. ve diğer saldırganlar olay yerinden ayrıldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan Necati Ünlütürk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Darp edilen 53 yaşındaki Necati Ünlütürk,  evlerini ve dükkanlarını taşıma kararı aldıklarını belirterek, “Acaba ben ne zarar verdim ki beni bu kadar acımasızca dövdüler. 10 gün iş göremez raporu aldım. Biz bu insanlardan şikayetçi olduk. Ama hala bu şahıslar ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Acaba ne zaman haklarında bir işlem yapılacak” dedi.

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ankarababa oğulsaldırıYıldıztepe MahallesiMahmut Ünlütürk

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