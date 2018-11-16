Düğününde kilolarca altın takılan Alişan: Biri 1 TL hediye etmiş, bulmak için defalarca düğün videosunu izledim

Geçen Mayıs ayında Buse Varol'la dünyaevine giren Alişan, katıldığı magazin programında, düğünde bir kişinin kendilerine altın kutusunda 1 TL para hediye ettiğini ve kimin yaptığını bulmak için düğün CD'sini defalarca izlediğini söyledi. Alişan, şunları söyledi: "900 kişi geldiği için güzel bir takı oldu. Ama zaten doğu düğünlerinde böyle olur. Düğünden 2 gün sonra annemle takılara baktık. Bir tanesi o kadar güzel bir süs yapmış ki kuyumcudan altın kesesi falan almış. İçinden 1 lira çıktı. Takılar keseye atıldığı için anlaşılmadı."