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Düğünleri iptal olan gelin adaylarından Covid-19 protestosu

08 Temmuz 2020 09:41

İtalya’nın başkenti Roma'da gelin adayları ve düğün organizatörleri Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti.Roma'daki dünyaca ünlü 'Aşk Çeşmesi' olarak da bilinen Trevi Çeşmesi önünde toplanan yaklaşık 20 gelin adayı Covid-19 tedbirleri dolayısıyla düğünlerin iptal edilmesine tepki gösterdi.
 
Gelin adayları eylemde "Tedbirlerle kısıtlanan bir düş" "Düğünlerin yüzde 90'ı 2021'e ertelendi", "Düğünleri mahvettiniz", "Kilise kapıları düğünlere kapalı" dövizleri taşıdı.Protestoda yer alan düğün organizatörleri, hükümetten kendilerine destek vermesini isterken sektörde 500 bin çalışanın ve ailelerinin risk altında olduğunu söyledi.
 
Kaynak: Euronews

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