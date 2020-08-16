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Düğüne polis baskınında müzisyenden sitem: Oynuyorsunuz, sonra şikâyet mi ediyorsunuz?

"El ele tutarsanız halayı durdururum, düğünü bitiririm”

16 Ağustos 2020 11:34

İstanbul Halkalı’da bir grup vatandaş yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemleri hiçe sayarak maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi yaptı. Halaylı meşaleli düğün eğlencesine polis ekipleri müdahale ederken, müzisyen ise, “Oynuyorsunuz sonra şikayet mi ediyorsunuz anlamadım” diyerek sitem etti.

Halkalı Merkez Mahallesi Menekşe Sokak’ta bir grup vatandaş korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemleri hiçe sayarak maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi yaptı. Eğlenceye katılan vatandaşlar 1 metre kuralına uymadan dakikalarca halay çekti, oyun havaları oynadı. Vatandaşların maske takmadığı görüldü.

İhbar üzerine eğlencenin yapıldığı sokağa polis ekipleri geldi. Ekipler duruma müdahale ederek vatandaşları sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda uyardı. Polislerin müdahalesinin ardından eğlenceye katılan vatandaşlara bir uyarı da müzisyenden geldi. Vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyaran müzisyen bir de sitem etti.

Eğlenceye katılan vatandaşların hem oynayıp hem de polise şikayet etmesinden yakınan müzisyen, “Maskelerimizi takalım. Aşırı derecede şikayet varmış. Oynuyorsunuz sonra şikayet mi ediyorsunuz anlamadım. Herhalde oynuyorsunuz yoruluyorsunuz sonra şikayet ediyorsunuz. Halay çekmek yasak. İpleriniz varsa bir metre aralıkla halay çekebilirsiniz onun haricinde halay çekmek yasak. El ele tutarsanız halayı durdururum, düğünü bitiririm” dedi.

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