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"Düğüne kimse gelmez" endişesiyle hastalığını sakladı, davetliler Koronavirüse yakalandı

Resmi kayıtlara da 'Temas yeri düğün' olarak geçti

10 Ağustos 2020 16:09

Bursa'da Covid-19 tanısıyla evde karantina altına alınan bir kadın, kızının düğününe katılarak davetlilere virüs bulaştırdı. 

Yenidönem Gazetesi'nden Lale Aksoy'un haberine göre, olay geçen hafta Yıldırım ilçesinde yaşandı. Covid-19 testi pozitif olan düğün sahibi kadının annesi, "Hastalığım bilinirse düğüne kimse gelmez" diyerek bu durumu davetlilerden gizledi. Ancak bir süre sonra düğüne katılan misafirlerin bazılarında semptomlar ortaya çıktı.

Filyasyon ekipleri, ifadelerine başvurdukları hastalara, "Nerelere gittiniz, kimlerle temas ettiniz" sorularını yönelttikten sonra test yaptı. Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından düğün sahipleri araştırılmaya başlanınca, düğün sahibi kızın annesinin pozitif vaka olduğu ve ev karantinasına alındığı belirlendi.

Hastalık, düğüne katılan konuklara gelinin annesinden bulaşırken, resmi kayıtlara da 'Temas yeri düğün' olarak geçti. Kadının "Hasta olduğum öğrenilirse düğüne kimse gelmez" dediği iddia edildi.

Pandemi döneminde vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla insanların toplu olarak bulundukları bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, düğün, konferans, seminer ve toplantıların geçici süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere birçok farklı tedbir alınmıştı. Ancak normalleşme sürecine girdiğimiz 1 Haziran tarihinden itibaren birçok yerde kurallara uyulmadığı görüldü.

 

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