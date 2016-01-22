Düğündeki sürpriz Haka dansını milyonlar izledi

Bir düğünde sergilenen Yeni Zelanda yerlisi Maori halkına ait Haka dansı, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi. BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Aaliya ve Benjamin Armstrong'un düğününde yapılan sürpriz dans gelin ve damada duygusal anlar yaşattı. Aaliya Armstrong eşinin sağdıcı tarafından organize edilen dans gösterisinin bir saygı işareti olduğunu vurguladı. Sağdıcın kuzenine ait profesyonel bir yapım şirketi tarafından görüntülenen dans gösterisi, Facebook'ta 13 milyondan fazla kez paylaşıldı. Haka dansı geleneksel Maori kültüründe düşmanların gözünü korkutmak için yapılıyor. Dans ayrıca kutlamalarda ve özel konukları karşılamak için de sergileniyor.