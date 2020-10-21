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Düğünde sahte altın taktı, gerçeğini alıp ortadan kayboldu

“Akrabamız olarak gelmiş. Bizler kendisini tanımıyoruz"

21 Ekim 2020 11:00

Adıyaman’da bir düğün törenine damadın yakını olduğunu söyleyerek katılan şahıs, takı masasına giderek takı vermek istediğini söyleyip bir sahte çeyrek altın verdi. Daha sonra takı masasına tekrar gidip kararını değiştirdiğini belirten şahıs, gerçek çeyrek altını alarak kayıplara karıştı.

Düğün sonrası borçlarını ödemek isteyen çift, altınları kuyumcuda bozdurmak isteyince dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. “Akrabamız olarak gelmiş. Bizler kendisini tanımıyoruz" diyen çift yaşadıklarını anlattı. 

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