T24 LogoT24 Logo
Haberler

Düğünde hırsızlık: Biri oynadı, diğeri çanta çaldı

O anlar kameralara yansıdı

05 Eylül 2021 16:25

Bursa’da bir düğün salonuna giren hırsızlardan biri oynadı, sonrasında ikili, sandalyede asılı olan iki çantayı alarak kayıplara karıştı. O anlar kameralara anbean yansıdı.
 
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, herkesin sahnede oynadığı sırada düğün salonuna giren hırsızlar önce bir masanın yanına giderek oynamaya başladı.
O sırada sandalyede asılı olan ve üzerinde duran iki çantayı alan hırsızların tekrardan oynayarak salondan çıktığı görüldü.
 
Müziğin bitmesiyle masaya gelen çanta sahipleri, çantalarını yerinde göremeyince salonun güvenliklerine haber verdi. Kameraları inceledikleri sırada iki kişinin çantaları alarak kaçtığını gördüler. Durum üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundular.
 
İhbar üzerine salona gelen ekipler güvenlik kameralarından eşgalini belirledikleri iki şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.
 
Kaynak: İHA
bursadüğünhırsızlık

Diğer Videolar

Yanan kamyonete bilinçsizce su döktü, alevler büyüdü

CHP'li Tanrıkulu: İnsan hakları konusu hiçbir ülkenin iç meselesi değildir; ihlal ediliyorsa, başka ülkeler söz söyleyebilir

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Ekim 2021

Trabzon’da silahlı saldırı anı kamerada

AKP kurucularından Eyüp Fatsa: Ülkede makam arabası saltanatı kuruldu

Yapacağı basın açıklaması öncesi evi yanan ressam Gökçe Erhan, açıklamayı gözyaşları içinde okudu: Evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24