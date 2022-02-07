Düğün sırasında kavga çıktı:24 kişi yaralandı, gelin ve damat polis aracıyla ayrıldı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan düğün salonunda yaşanan kavgada, yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırılırken yaklaşık 10 kişiye de olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi. Taraflar bölgeye sevk edilen polis ekiplerince ayrıldı.

Kavga, Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Caddesi Yunus Emre Diriliş Meydanı’nda bulunan bir düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre, S.K. ile S.Ö.’nün nişan töreninde takı sebebi ile taraflar arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan olay, tarafların sosyal medya üzerinden birbirlerine laf söylemesi ile devam etti. Nişanda kavga çıkartan iki kişi aynı tartışmayı çiftin düğün sonunda da çıkarttı. Çiftin sahneye çıkarak dans etmesi ile başlayan ve halaylar çekilerek devam eden düğün 24 kişinin yaralanması ile sonuçlandı. İddiaya göre, halay çekildiği esnada bir kişi salonun ortasında sandalyeyi yere vurdu. Daha önceden taraflar arasında oluşan gerginlik sebebi ile salonda tartışma çıktı.

Olay yerini adeta abluka altına alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri konunun daha fazla büyümesini önledi. Çıkan kavgada yaklaşık 24 kişi yaralandı. 14 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, 10 kişi ise olay yerindeki ambulanslarda tedavi edildi.

Gelin ve damat ise olayların yatıştırılmasının ardından polis otosu ile bölgeden uzaklaştırıldı. Gelin ve damadın durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.