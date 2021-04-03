Düğün salonu işletmecilerinde tabutlu eylem: Dilenci değiliz

İçişleri Bakanlığı'nca alınan nişan, kına, sünnet gibi törenlerin yasaklanıp, düğünlere getirilen kısıtlama kararına yönelik, İstanbul'daki düğün salonu işletmecileri ve çalışanlar Sarayburnu’nda bir araya gelerek tabutlu eylem yaptı.

"Düğün sektörü üvey evlat mı?" diyen esnaf, iflasın eşiğinde olduklarını belirterek, Ramazan bayramı ile beraber yüzde 50 kapasite ve HES kodu kontrolü ile gerekli tedbirler ışığında faaliyetlerine izin verilmesini istedi.

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre toplantı ve düğün salonu işletmecileri ve çalışanlarının talepleri şöyle:

- Yüzde 50 kapasite ve HES kodu kontrolü ile gerekli tedbirler ışığında açılmak,

- Törenlerin en az 3 saat sürmesine izin verilmesi,

- Hijyen kuralları çerçevesinde ikram verilmesine müsaade edilmesi,

- Düğünlerde, çekirdek ailelerin kendi aralarında oyun oynanmasına müsaade edilmesi,

- Düğün davet salonlarından 2021 yılı sonuna kadar kira stopaj vergisinin alınmamasını

- 2021 yılı sonuna kadar ilan reklam ve çevre temizlik vergilerinden düğün sektörünün muaf tutulmasını,

- Faaliyet konusu 93.29.02 nace kodu “düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi” olan işletmeler dışındaki cafe, cafeterya, restaurant , dernek lokali vb. işletmelerin düğün etkinliği yapmalarına müsaade edilmemesini,

- Havaların ısınmasıyla beraber kontrolü mümkün olmayan sokak düğünlerine asla müsaade edilmemesi,

- 2021 yılı SGK primlerim borçlarımızın silinmesi,

- Nisan, mayıs, haziran ve temmuz ayları dahil olmak üzere asgari ücretten az olmamak kaydıyla tüm düğün davet salonlarına nakdi yardım yapılması.

- Düğün sektörünün tüm kredi borçlarının 2021 yılı sonun kadar ertelenmesi,

- Turizm sektörünün aşılama programına, düğün davet sektörünün de dahil edilmesi.