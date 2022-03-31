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Düğün konvoyunun önünü kesip, araçtaki kadının boynundan altın kolyeyi çaldılar

Yakalanan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi

31 Mart 2022 19:19

Diyarbakır'da, önünü kestikleri düğün konvoyunda araçtaki kadının boynundan 15 bin liralık altın kolyeyi çalıp kaçan, 18 yaşından küçük 3 şüpheli yakalandı. Kapkaç anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Bağlar ilçesinde, 7 Mart'ta akşamı önü kesilen düğün konvoyunda, aracın içindeki D.Y.'nin boynundan 15 bin liralık altın kolye çekilerek çalındı.

D.Y. ve konvoydakiler, kapkaççıların peşinden koşarken, şüpheliler de gözden kayboldu. Bu anlar, KGYS kamerasına yansırken, şikâyet üzerine inceleme başlatan polis, 10 saatlik görüntüden şüphelileri tespit etti.

Haklarında 'kapkaç', 'yankesicilik' ve 'hırsızlık'tan çok sayıda suç kayıtları bulunan 18 yaşından küçük M.K., P.E. ve Ü.E., polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

Kaynak: DHA

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