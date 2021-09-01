Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye sokan 4 minibüsçüye para cezası

Hem trafiği tehlikeye soktukları, hem de trafik akışını yavaşlattıkları kameraya yansıyan 4 sürücü İ.C., M.K., M.D. ve M.C. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.