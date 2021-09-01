Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye sokan 4 minibüsçüye para cezası

Pazar günü Yeşilköy Sahil Yolu'nda meydana gelen olayda, yoldaki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, düğün konvoyundaki 4 minibüs sürücüsünün araçlarıyla zikzaklar çizerek ilerlediği görüldü.
Hem trafiği tehlikeye soktukları, hem de trafik akışını yavaşlattıkları kameraya yansıyan 4 sürücü İ.C., M.K., M.D. ve M.C. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
'Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde araç kullanmak', 'Gereksiz Korna Çalmak', 'Saygısızca Araç Kullanmak', 'Tehlikeli Şerit Değiştirmek', 'Yakın Takip' suçlarından 2 bin 814 lira para cezası uygulanan 4 minibüs sürücüsü serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA