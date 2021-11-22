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Düğün konvoyunda otomobilden sarkıp pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı

Aracın sağ ön camından dışarıya sarkan kişi, elindeki pompalı tüfekle havaya 3 el ateş etti

22 Kasım 2021 19:55

Ankara'da, düğün konvoyunda otomobilin camından sarkıp pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.
 
Ankara'da dün akşam saatlerinde, düğün konvoyunda bulunan bir araçtan ateş açıldı.
 
Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde, düğün konvoyunda bulunan 06 CMZ 158 plakalı otomobilden pompalı tüfekle havaya ateş açıldı.
 
Aracın sağ ön camından dışarıya sarkan kişi, elindeki pompalı tüfekle havaya 3 el ateş etti. Bu sırada aynı araçta bulunan başka bir kişi de sol arka camına oturarak yolculuk yaptı.
 
Başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis çalışma başlattı.
 
Polis, konvoyda trafiği tehlikeye düşüren 2 kişiyi gözaltına aldı.
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çankaya ilçesinde havaya ateş açarak genel güvenliği tehlikeye düşürdükleri tespit edilen 2 şüpheli, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiştir" denildi.
 
Kaynak: DHA
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