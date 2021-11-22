Düğün konvoyunda otomobilden sarkıp pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı

Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde, düğün konvoyunda bulunan 06 CMZ 158 plakalı otomobilden pompalı tüfekle havaya ateş açıldı.

Aracın sağ ön camından dışarıya sarkan kişi, elindeki pompalı tüfekle havaya 3 el ateş etti. Bu sırada aynı araçta bulunan başka bir kişi de sol arka camına oturarak yolculuk yaptı.