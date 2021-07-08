Dubai’de şiddetli patlama meydana geldi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Cebel Ali Limanı'nda bir gemide patlama meydana geldi. Patlama sonrası limanda yangın çıktı.

BAE resmi ajansı WAM'ın Twitter hesabından "Dubai Enformasyon Ofisi: Sivil savunma ekipleri Cebel Ali Limanı'nda bir gemide bulunan konteynırda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangına müdahale ediyor" paylaşımında bulunuldu.

Can kaybı yok

AA'nın aktardığına göre, sivil savunma ekipleri, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Patlama ve yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı.