T24 LogoT24 Logo
Haberler

Dubai’de maaşını almayan işçilerden protesto

19 Mayıs 2020 18:09

Dubai’de 3 aydır maaşını alamayan işçiler, çalıştıkları şirketi protesto etti.

Dubai’deki bir şirkette çalışan işçiler 3 aydır maaşlarını alamadıkları için sokağa indi. Maaşlarının verilmesini talep eden işçiler çalıştıkları şirketi protesto etti. İşçiler, çevredeki mağazalar ile araçlara zarar verdi. Olay yerine gelen polis, protestocuları engellemeye çalıştı. Polis ile işçiler arasında arbede yaşandı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığını öğrenildi.

Ülkede Koronavirüs'e karşı tedbirler kapsamında protestolar dahil olmak üzere toplanmalar yasaklanmıştı.

ETİKETLER

koronavirüsdubaiprotestomaaşını alamayan işçiler

Diğer Videolar

Tehlikeye rağmen sel suyunun gelişini böyle görüntülediler

HaberTürk canlı yayınında üçüncü kez 'yellenme' benzeri ses duyuldu

Avukatların Ankara Adliyesi önündeki protestoları sırasında göndere avukat cübbesi çekildi

Burcu Biricik yıllar önce uğradığı tacizi anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum

Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatlara polis müdahalesi

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama havadan görüntülendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!...

CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli tutuklandı...

Anket: AKP'nin oy oranı düşmeye devam ediyor, DEVA Partisi ikiye...

Danıştay, Ayasofya başvurusunu yarım saat süren duruşmada görüştü...

TBMM'de Netflix'e erişim engeli...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!...

CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24