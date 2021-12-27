T24 LogoT24 Logo
Haberler

Duba hırsızlığı kamerada: Üzerine çarşaf örtüp çaldı

27 Aralık 2021 08:43

Ankara Sincan'da bir sokaktaki demir dubaları üzerine çarşaf kapatarak çalan şahsı, güvenlik kameraları böyle görüntüledi.

Olay, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan çarşı merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir şahıs, gece saatlerinde çarşı merkezindeki sokak üzerinde bulunan demir dubaları çaldı. Olay, çarşı esnafının dubaların yerinde olmamasını fark etmesi üzerine güvenlik kameralarını incelemesiyle anlaşıldı. Bir şahsın gece saatlerinde yanında bulundurduğu çarşafı dubaların üzerine atarak kamufle edip çalma görüntüleri kameralara yansıdı.

AnkaraSincandubaüstene çarşaf kaparatarak çaldı

Diğer Videolar

Kastamonu'da alevlere teslim olan köy havadan görüntülendi

Erdoğan: Bu kadar müjdeler verdik alkış yok

Donmak üzereyken bulunan iki ayı yavrusu kurtarıldı

Yer Balıkesir; karayoluna keçi tüyü döküp ateşe verdi

Hatay'da nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan fotokapana takıldı

600 bin TL'lik gıda malzemesi çalıp nakliye kamyonuyla taşıdılar

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24